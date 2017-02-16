Происшествия и криминал

Спасатели сняли со льдины косулю

15 февраля в 10.17 спасателей вызвали в Силламяэский порт. Расчищавший форватер ледокол отколол льдину, на которой косуля попала в ледовую ловушку. Спасатели попытались поймать ее, но животное бросилось в воду и перебралось на другую льдину. Только с привлечением портового буксира спасателям удалось поймать косулю в 11.12. Осмотр показал, что животное не пострадало, и в 12.13 косуля была выпущена на волю в лес.

Физическое насилие

13 февраля в Нарве в квартире на улице Мыйза 38-летнюю женщину избил ее 34-летний сожитель. Полиция задержала мужчину.

10 февраля в Нарве возле дома на улице Энергии 67-летняя женщина была избита своей дочерью.

Кражи

13 февраля из багажного отделения междугороднего автобуса была украдена спортивная сумка с вещами. Владелец сумки обнаружил ее пропажу в Силламяэ. Ущерб составил 1305 евро.

11 февраля в полицию сообщили, что был обнаружен взлом садового домика на улице Канали в Нарве. Преступление произошло в период между декабрем прошлого года и настоящим временем. Из домика были украдены электрокосилка, бензопила, два электрических станка и прочие вещи. Ущерб составил 847 евро.

Из другого садового домика на той же улице, который пустовал с ноября прошлого года, были также украдены личные вещи на сумму 352 евро.

10 февраля в Нарве из припаркованного на улице Тиймани автомобиля было слито 205 литров дизельного топлива. Ущерб составил 240 евро.

Будни спасателей

15 февраля в 19.46 спасателей вызвали на улицу Пуувилла в Нарве, где рядом с гаражами горел большой костер. Спасатели потушили костер и разъяснили тем, кто его зажег требования пожарной безопасности.

14 февраля в 23.10 поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Пушкина в Нарве ощущается запах дыма и гари. На месте выяснилось, что в коридоре дома загорелась куча мусора, но к приезду пожарных возгорание уже было потушено. Спасатели убедились, что опасности больше нет и удалились.

13 февраля в 16.16 поступил вызов из дома на улице Пушкина в Нарве, по подъезду которого распространялись дым и запах гари. На месте выяснилось, что в одной из квартир загорелся диван, и что возгорание уже было потушено силами жильцов. В квартире отсутствовал дымовой датчик.

11 февраля в 13.41 поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу с территории Noorus Spa Hotell двое молодых людей вышли на лед моря и удалились на километр от берега. Когда спасатели прибыли на берег, молодые люди отошли уже на два километра по льду. Спасатели отозвали их обратно и объяснили опасность их поведения. Лед на море в этом году тонкий и выходить на него опасно.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента