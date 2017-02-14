Политические страсти в Нарва-Йыэсуу: взгляд изнутри

Помните фразу из замечательного фильма Гайдая – «Скажите, а часовню тоже я?!»,

– «Нет, это было до вас, в 14 веке!» Так и у нас, в нашем маленьком, уютном, но не спокойном городке.

Снять до начала деятельности

Что только не происходит, и что только не делают люди, чтобы прийти к власти! А ведь действительно, ничего не делают, в смысле хорошего и полезного для нашего города, доброго для нас, своих жителей.

Я являюсь членом городской комиссии, присутствую на заседаниях горсобрания и вижу, что есть в городском собрании и умные, и адекватные, и разумные депутаты, которые могут и хотят работать (закон не нарушают, цели и интересы свои не преследуют, в аферы не вступают), так ведь не дают им, этим депутатам работать.

А есть такие, как Калле Кекки, как Татьяна Пагаева, как Игорь Мошков, которые не хотят, чтобы совесть и закон правили в городе. Собрались, посовещались и решили начать с главного: выразить недоверие председателю городского собрания Инге Мушкиной.

Не спрашивайте за что. Потому что не за что – и месяца не прошло, как она приступила к исполнению своих обязанностей и 25 января должна была провести только первое заседание. Сделать она ничего не успела, плохого уж точно – человек не тот!

Раз снимать не за что, тогда зачем? Здесь все гораздо проще – место уж очень хочется занять одному из выше названных депутатов…

Работать, а не делить власть

Текущие и важные для города вопросы некоторые депутаты игнорируют, они просто не приходят на заседания. Взять хотя бы декабрь месяц, в котором проходили два заседания городского собрания. Один из серьезных вопросов, который стоял в повестке горсобрания – обсуждение и принятие бюджета на 2017 год, так из 13 депутатов на месте были 10 человек. Дважды Ю. Осипова, А. Даниелян и Р. Пейкер не посчитали нужным тратить свое личное время на городские нужды. А как встал вопрос о смене власти в городе – так все на месте.

Отдельный вопрос к очень серьёзному, на мой взгляд, депутату А. Даниеляну: Андраник, почему вы с Пагаевой, чем она вас так прельстила? И что это за фракция «МЫ», вновь образованная Пагаевой? Значит уже не Любимый город? Это в подражание американской оппозиции Трампу что-ли? Я не обращаюсь к остальным пагаевским фракционерам. Потому, что для меня они не интересны и с моей точки зрения ничто собой не представляют. Как, например, К. Кекки, всего лишь пытающийся своими подлыми методами заполучить высокий пост в горуправе.

К чему я все это? Да все к тому, что как ни крути, а личный интерес виден за версту. Не нравится Мушкина как председатель — снимем. В укор ей ставят, что не вела переговоры с Нарвой об объединении. Так и не могла она их вести, была простым депутатом, в отличии от некоторых!

Недоверие Инге Мушкиной пытаются выразить и как председателю комиссии по планированию. Конечно, депутат это сила, это величина, но один-то в поле не воин. Есть рядом с нею сильная команда. Да только и беда, что в меньшенстве они, потому что никого не переманивают, портфели не обещают, не заигрывают и не заискивают, а просто пытаются делать свое дело честно.

В сложившейся ситуации трудно всем – одни головы ломают, чтобы еще такого придумать, чтобы дестабилизировать обстановку, а другим трудно, потому что понимают: работать надо, а не глупостям противостоять.

Хотим мы, жители Нарва-Йыэсуу, или не хотим обьединения с Вайвара, по закону только с ней мы и можем объединиться. И пусть первый этап обьединения завершится, этот этап нам надо закончить. А вот дальше уже и с Нарвой можно, и с Силламяэ! Объединение с Вайвара сейчас расширяет наши границы и позволяет объединяться по закону. Проблема лишь в том, что некоторым депутатам по закону не интересно, обойти закон — привычнее.

Усть-Нарву строили предприятия

В январе в «НГ» вышла статья В. Калинкина, который, походя, не вникнув в суть закона об административной реформе, т.е. попросту его не изучив, смог очернить лучших людей нашего города. А вы, господин Калинкин, хоть знаете этих людей, или этот список Вам надиктовала госпожа Пагаева? Депутаты, обвинённые В. Калинкиным – истинные патриоты Нарва-Йыэсуу, к тому же знающие законы Государства и следующее им , в отличии от пагаевской фракции МЫ

Они понимают, что с Нарвой у нас пока будущего нет, так как резервы для дальнейшего развития Нарва уже почти исчерпала (кредитная нагрузка городского бюджета почти достигает разрешённых законом 60%). Вот почему руководство Нарвы так стремилось всеми правдами и неправдами заполучить Вайвараскую волость и Нарва-Йыэссу. Ситуацию в городе на нашем собрании, посвящённом административной реформе, накалил приезд непрошенных гостей из Нарвы в лице председателя Нарвского горсобрания, мэра и городского секретаря. Наши мэр и председатель не были даже предупреждены об этом «десанте». Своим рупором власти Нарвы выбрали всё ту же Т. Пагаеву (видимо пообещав заранее ей «тёплое место» в Нарве), которая и «столкнула лбами» жителей нашего города.

А ведь она точно знала закон, но намеренно дезинформировала жителей, как всегда делала это через своих «глашатаев», настраивая их против существующей власти.

Да, Калинкин прав, вспоминая, как хорошо мы жили в промышленной Нарве. Только где эта промышленность? Где знаменитый «Кренгольм», который построил пол Усть-Нарвы? Где «Балтиец», что построил «Мереранна», «Пыхьяранник» и жилые дома? Где Стройтрест, которому принадлежал отель «Лийваранд»? Может, Нарве, а не предприятиям мы обязаны летними детскими лагерями, которые «приказали долго жить»? И этот список можно продолжать.

Я не могу не выразить своё восхищение поступком Ираиде Чубенко, которая, не считаясь с высокооплачиваемой должностью, в интересах города пошла на смелый шаг, оставив должность мэра, чтобы переломить ситуацию в горсобрания, поставив интересы жителей выше личных. Но это все поймут значительно позже.

Волости можно позавидовать

А пока мы знакомимся с Вайварской волостью: были уже в Синемяэ, откуда приехали в восторге от увиденного, провели совместный вечер знакомства в Ольгина, который тоже всем понравился. Но что меня больно задело - это сравнение общественных объектов у них и у нас. Ведь и у нас было всё это. Например, мы уже и забыли, как у нас продали «Тервис-холл», в котором уже был проведён ремонт крыши (здание бывшего культурно-спортивного центра Межколхозного санатория — прим. ред.).

Вот где был бы прекрасный культурный центр с шикарным киноконцертным и спортивным залами, бассейном и многими комнатами для работы различных кружков. Всё это было бы, если бы в своё время под предводительством всё той же Татьяны Пагаевой «Тервис-холл» не был бы продан, а потом ещё несколько раз перепродавался. Разве такое можно забывать! А ведь могли бы ещё при А. Ноормяги с помощью евро фондов восстановить его. Я на 100% уверена, что сейчас у нас был бы уже шикарный культурный центр. Но теперь мы будем завидовать соседней волости и «благодарить за всё хорошее» Татьяну Пагаеву.

Валентина Дейнека,

житель Нарва-Йыэсуу с 1964 года, и очень люблю наш прекрасный город

P.S. Пока готовилась эта статья, Т. Пагаева и К. Кекки всё-таки сделали своё чёрное дело, проведя незаконное городское собрание, избрав председателем К. Кекки и его же – председателем комиссии по планированию и развитию. Господи, бедная Усть-Нарва! Видно не зря Пагаева отказалась от названия своей фракции «Любимый город» Потому что для любимого города такую подлость она бы не сделала. Это же надо – избрать главой города «варяга», которому совершенно наплевать на интересы нашего родного и, действительно, любимого города!

Альтернативное горсобрание делает Нарве предложение

В Нарва-Йыэсуу с прошлой недели действует 2 состава горсобрания. На состоявшемся 8 февраля альтернативном заседании городского собрания 7 оппозиционных депутатов из 13 членов отправили в отставку председателя горсобрания Инге Мушкину, выбрали новым руководителем законодательного органа Калле Кекки и приняли решение начать переговоры об объединении с Нарвой. Соответствующее предложение они отправили в городское собрание Нарвы. Руководство курортного города считает решения оппозиции нелегитимными. В Нарве решили ничего пока не предпринимать и подождать, чем закончится борьба за власть в курортном городе. Тем более что правительство 9 февраля решило принудительно слить Нарва-Йыэсуу и Вайвараскую волость с Силламяэ, сообщает портал rus.err.ee.

Калле Кекки уверен, что принятые семью депутатами решения абсолютно законны и до сих пор их никто не опротестовал. «Мы сделали Нарве предложение начать переговоры об объединении, потому что этого хочет большинство наших жителей. Если переговоры начнутся, то правительство должно будет учесть мнение и желание жителей самоуправлений».

Кекки считает, что между НарваЙыэсуу и Силламяэ нет ничего общего, а между Нарвой и Нарва-Йыэсуу связь гораздо теснее: гимназисты учатся в Нарве, за врачебной помощью и в магазины ездят в пограничный город, до которого можно добраться за 10 минут. «Если Нарва всетаки откажется от переговоров, значит так тому и быть».

А «НГ» получила письмо от жительницы Нарва-Йыэсуу, которая отражает свою точку зрения на противоборство, возникшее в городе, и оспаривает аргументы Владимира Калинкина, с позицией которого редакция познакомила читателей в № 3 нашей газеты. Сегодня мы публикуем фрагменты мнения Валентины Дейнеки.