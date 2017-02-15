Раз в месяц встречайте журнальчик

Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что, как и обещали вам в начале работы над изданием «Нарвской газеты», ее развитие продолжается: сегодня сделан очередной шаг. Начиная с февраля, вы будете получать ежемесячные тематические приложения, исключением будут только летние месяцы. В стоимость подписки наши приложения не входят, другими словами они – бесплатные. Мы зарабатываем на такие журнальчики сами, помогая рекламодателям знакомить нас со своими товарами и услугами. Вы же с помощью этих приложений будете получать не только полезную, но и развивающую, и развлекательную информацию. По планам редакции это будет 2 выпуска приложения «Здоровье», а также «Ориентир», «Строительство», «Отдых», «Транспорт» и пр. – 9 приложений в течение года.

Читайте, узнавайте больше, идите в ногу со временем!

Ответственный издатель «Нарвской газеты»

Татьяна Завьялова.