В Нарве за три года число пожаров не уменьшилось

На следующей неделе в Нарве появятся плакаты, призывающие горожан подумать о безопасности своих жилищ и установить дымовые датчики, если это до сих пор еще не сделано.

Эта акция – часть совместной программы Спасательного департамента и Нарвской горуправы «Сделаем квартиры Нарвы пожаробезопаснее». Программа появилась неслучайно: согласно статистике департамента, именно в Ида-Вирумаа самое большое количество пожаров на душу населения – на каждую тысячу населения приходится примерно по одному пожару в жилых помещениях. Сравните: если в 2016 году для нашего уезда этот показатель равнялся 1,15, то в Таллинне – 0,38, а в Тарту – 0, 48, то есть более, чем в два раза ниже.

В Нарве за последние три года количество пожаров в жилых домах вообще существенно не изменилось: 62 пожара в 2014 году, 72 – в 2015 и 69 – в 2016.

Причем, если посмотреть на карту тушения пожаров в Нарве, составленную спасателями, получается, что нередко они приезжают тушить пожар дважды, а то и трижды по одному и тому же адресу.

Анализ показывает, что почти 30% пожаров происходят по вине самих пострадавших: в десяти процентах случаев виной становится неисправная проводка и электроприборы, в 20 процентах случаев – халатное отношение с огнем при курении, приготовлении еды и так далее. При этом более чем в половине квартир, где происходили пожары, отсутствовал дымовой датчик. Не было датчиков и примерно в половине квартир, которые в 2016 году спасатели посещали в ходе домашних консультаций.

Обо всем этом журналистам рассказал во вторник на брифинге руководитель отдела превенции Идаского спасательного центра Майдо Нылвак. Мириться с такой ситуацией департамент, чья цель – максимально повысить уровень пожаробезопасности наших жилищ, ни в коем случае не собирается. А потому планируется провести в Нарве 500 бесплатных домашних консультаций спасателей, которые можно заказать по телефону. Нылвак призывает также все квартирные товарищества города обращать внимание на своих неблагополучных соседей и сообщать спасателям о квартирах, которые явно нуждаются в домашней консультации.

Начальник спасательной команды Нарвы Ярмо Юхансон сообщил, что осуществлять эти домашние визиты будут только работники Спасательной службы, которые носят форменную одежду с эмблемой Спасательного департамента и предоставляют удостоверения. Если возникли сомнения, что к вам пришли именно спасатели, их можно разрешить, позвонив по инфотелефону спасательного департамента – 1524.

«Во время домашнего визита спасатели помогут проверить отопительные системы, электропроводку, правильное расположение и исправное состояние дымового датчика, а во все нуждающиеся квартиры будет бесплатно установлен дымовой датчик», – рассказал директор Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.

Хольцманн призвал нарвитян заказывать бесплатную консультацию как для себя, так и для своих близких, а также соседей и знакомых. Так, при участии каждого, можно будет сделать квартиры Нарвы пожаробезопаснее. «Распитие алкогольных напитков, беспечное курение в комнатах, неисправные очаги отопления, отсутствие электричества или дымового датчика – это несомненно очевидные сигналы опасности и основные причины возникновения пожаров. Такие признаки опасности игнорировать нельзя. Сообщив о возможной опасности, вы покажете, что заботитесь о себе и о своих близких», – подчеркнул Хольцманн.

Чтобы заказать домашнюю консультацию, необходимо позвонить по телефону 1524 до 31 марта и оставить свое имя и контактные данные. Среди всех, кто зарегистрируется на бесплатную консультацию, 6 апреля будет разыграно 3 качественных огнетушителя.

Нина Васильева