Коротко о спорте

Хоккей с шайбой

8 февраля команда кл.Е (2005-2006 г.р.) провела календарную игру чемпионата Эстонии на выезде в г.Таллинн с командой Panter. Команда PSK1 одержала убедительную победу со счетом 9:4. Тренер команды PSK Игорь Осипенков.

10 февраля в нарвском ледовом холле состоялась игра чемпионата Эстонии среди кл. D (2003-2004 г.р.), в которой команда PSK выиграла у команды из Таллинна со счетом PSK – Panter 6:1. Тренер команды PSK – Игорь Осипенков.

В рамках чемпионата Эстонии команда PSK F кл. (2007-2008 г.р.) 11 февраля принимала на домашнем льду столичную команду Panter. Матч закончился вничью со счетом 1:1. Единственную шайбу в ворота соперников забросил Егор Дмитриев. Тренер команды PSK – Владимир Ципровский.

12 февраля в нарвском ледовом холле состоялись игры кл. G (2009+ г.р.). В первой игре с командой Viru Sputnik команда PSK выиграла со счетом 8:1. В борьбе с командой Tornaado наши ребята одержали ошеломительную победу со счетом 14:1. Третья игра закончилась также успехом нашей команды со счетом PSK – Everest 7:1. Тренер команды PSK – Владимир Ципровский.

8 февраля состоялась игра на первенство города Нарва, в которой команда Narva PSK уступила команде Ida Sport со счетом 2:7.

Пулевая стрельба

9 февраля в Хаапсалу состоялся чемпионат по стрельбе из пневматической винтовки среди школьников 6-9 классов. Воспитанники спортшколы «Паэмурру» показали высокие результаты, заняв семь призовых мест в индивидуальном зачете и одно командное. В упражнении 20 выстрелов стоя Катрин Смирнова заняла первое место, с результатом 192 очка. В этом же упражнении среди мальчиков весь пьедестал заняли нарвские стрелки: с результатом 187 очков первое место занял Артем Эрт, серебряным призером стал Федор Секаев с результатом 185 очков, с таким же результатом (185 очков) третье место завоевал Михаил Иванов. Места ребят определило количество центровых десяток в мишенях.

В упражнении 20 выстрелов сидя с упора, с результатом 199 очков, третье место заняла Катрин Смирнова. У мальчиков в этом упражнении золотой призер – Артем Эрт с результатом 200 очков из 200 возможных; и второе место занял Федор Секаев с результатом 199 очков.

Первое командное место среди гимназий заняла нарвская Ваналиннаская государственная школа, в составе команды – Артем Эрт, Федор Секаев, Катрин Смирнова, Михаил Иванов. Тренер ребят – Александр Макаров.

11 февраля в нарвском стрелковом тире прошел чемпионат Эстонии по стрельбе из пневматического оружия. Среди женщин в стрельбе из пистолета, в упражнении 40 выстрелов третье место заняла 14-ти летняя спортсменка – Александра Моисеева, воспитанница Светланы Немцовой.

Бокс

11 февраля боксеры спортшколы Паэмурру приняли участие в традиционном международным турнире памяти Ханса Кайвы, который проходил в г.Кохтла-Ярве. В турнире участвовало 80 боксеров из клубов Эстонии. За команду спортивной школы вышли на ринг молодые спортсмены. Воспитанники тренера Вассилия Панова завоевали золотые медали в следующих возрастных группах: U-13 – Дмитрий Сафронов (-32 кг), Федор Каманин (-33 кг), Александр Праткунас (-45 кг); U-15 – Дмитрий Праткунас (-40кг), Денис Чернокошкин (-41,5кг), Артур Андреев (-60 кг); U-17 – Марк Андреев (-48 кг), Артем Меньшагин (-50кг), Максим Агафонцев (54 кг), Семен Каманин (63 кг). Павел Каманин в весовой категории до 69 кг вышел на ринг не в своём возрастном классе, а в старшей, но это не помешало Павлу одержать победу над сильнейшим боксером Эстонии Станиславом Перфиловым. Лучшим боксером турнира был признан Павел Каманин.

Лёгкая атлетика

11 и 12 февраля в г.Тарту прошёл зимний чемпионат Эстонии в классе юниоров. В соревнованиях приняли участие около 260 спортсменов из 45 спортивных клубов страны. Воспитанник тренера Олега Кадырова, выступавший в классе U23 (1995-1997г.р.) Игорь Яковлев стал чемпионом в ходьбе на 5000 м (26.34.05).Виталий Рубенков в классе U20 (1998-1999г.р.) занял второе место в прыжках в длину с результатом 7 м 35 см и второе место в тройном прыжке с результатом 14 м 91см (тренер Даниил Танага). Среди девушек класса U20 (1998-1999 г.р.) Лада Рослякова стала чемпионкой в ходьбе на 3000 м с результатом 16.43.63 (тренер Наталья Конкина).

“НГ”