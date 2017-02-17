Булавы и ленты принесли нарвитянкам серебро

С 9 по 12 февраля в г.Тарту проходил международный турнир по художественной и эстетической гимнастике «Мисс Валентайн 2017». Эти соревнования имеют высокий уровень значимости в художественной гимнастике. В этом году в соревнованиях выступили представители 36 стран.

Команда девочек, воспитанниц спортивной школы PSK, стала серебряными призерами соревнований в групповых упражнении с булавами среди участниц Juniorklass ( 2002-2004 г.р.). Состав команды: Софья Морозова, Алиса Постоялкина, Эльвира Безъязыкова, Карина Клим, Анастассия Васильева, Арина Окаманчук ( Силламяэ-Калев). Тренер команды- Надежда Захаренкова, хореограф – Ирина Селецкая.

По программе Noorteklass ( 2004-2006 г.р.) в упражнениях с лентами воспитанницы „PSK“ также стали вторыми. Состав команды: Ангелина Федосенко, Анна Шляпникова, Олеся Циммерман, Ангелина Работинская, Влада Тихонова, Дарья Булавкина. Тренеры команды – Надежда Захаренкова, Диана Федосенко и хореограф – Ирина Селецкая.

«НГ»