Нарвские школьные команды – сильнейшие в Эстонии

В конце января –начале февраля в Нарвском доме детского творчества традиционно проводятся соревнования юных шахматистов под эгидой Нарвского союза школьного спорта. Первыми выявились чемпионы среди гимназических и школьных коллективов. Среди 12 участвовавших команд, представлявших 8 нарвских школ, лучшими оказались сборные 1-6 классов Пяхклимяэской гимназии, Языкового лицея и Ваналиннаской государственной школы.

В личных соревнования, прошедших там же со 2-4 февраля, победителями в различных категориях стали: среди юношей U 18 – Никита Вайно (9 кл. Нарвский языковой лицей), среди девушек Анастасия Андрияшкина (10 класс Пяхклимяэская гимназия), U14 – Рихард Ага (6 кл. Кесклиннаская гимназия). В младших возрастах все победители представляли Нарвский языковой лицей: U12- Владислав Протасов (5 кл.) U10 – Егор Леонтиев и Варвара Рогатень, U8 (оба 2 кл.), Мирослав Гасанбеков (1 кл.)

12 февраля в городе Тарту 25 школьных команд начальной параллели из 1-6 классов из разных городов Эстонии разыграли звание сильнейших в однодневном скоростном турнире по швейцарской системе. Приятно отрапортовать, что все три нарвские команды завоевали места в первой четвёрке. Чемпионами страны стала сборная Пяхклимяэской гимназии, одержавшая 6 матчевых побед при одной ничьей и набравшей в итоге 22, 5 очка из 28. За команду –победительницу играли в порядке досок: Денис Андрияшкин, Алексей Ганюков, Арина Полуэктова, Марк Лазоев.

Теперь можно планировать на май 2017 года участие чемпионов Эстонии в традиционных международных соревнованиях школьных коллективов «Белая ладья» в российском г. Сочи.

Обладателями серебряных наград стала сборная Нарвского Языкового лицея: Владислав Протасов, Денис Мышковский, Роберт Родин и Дмитрий Маслов. У вице-чемпионов 5 побед, по одной ничьей и поражению, всего 21,5 очков.

При дележе 3-4 мест не повезло команде государственной Ваналиннаской школы, по дополнительным показателям она остались за чертой призёров. Но стоит отметить дебютантов подобных соревнований: Артура Рикаса, Арсения Никитина, Юлию Бусел и Павла Брюзгина – они сумели ещё на городском этапе оттеснить на четвёртое место сильную сборную Нарвской Кесклиннаской гимназии. И в Тарту доказали, что это не случайность.

В турнире старших, 7-12 классов, доминировали столичные команды, укомплектованные сильнейшими молодыми шахматистами Эстонии. Нарвская Кесклиннаская гимназия в общем зачете на 4 месте, а команда Нарвского Языкового лицея – на 6 месте среди 10 участвовавших команд.

По материалам СК Малетяхт

Леонид Пелешев

Фото Елены Полуэктовой.