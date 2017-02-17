Нарвские школьные команды – сильнейшие в Эстонии

Posted about 11 hours ago | 0 comment

Матч последнего тура. Фото Елены Полуэктовой.

В конце января –начале февраля в Нарвском доме детского творчества традиционно проводятся соревнования юных шахматистов под эгидой Нарвского союза школьного спорта. Первыми выявились чемпионы среди гимназических и школьных коллективов. Среди 12 участвовавших команд, представлявших 8 нарвских школ, лучшими оказались сборные 1-6 классов Пяхклимяэской гимназии, Языкового лицея и Ваналиннаской государственной школы.

В личных соревнования, прошедших там же со 2-4 февраля, победителями в различных категориях стали: среди юношей U 18 – Никита Вайно (9 кл. Нарвский языковой лицей), среди девушек Анастасия Андрияшкина (10 класс Пяхклимяэская гимназия), U14 – Рихард Ага (6 кл. Кесклиннаская гимназия). В младших возрастах все победители представляли Нарвский языковой лицей: U12- Владислав Протасов (5 кл.) U10 – Егор Леонтиев и Варвара Рогатень, U8 (оба 2 кл.), Мирослав Гасанбеков (1 кл.)

12 февраля в городе Тарту 25 школьных команд начальной параллели из 1-6 классов из разных городов Эстонии разыграли звание сильнейших в однодневном скоростном турнире по швейцарской системе. Приятно отрапортовать, что все три нарвские команды завоевали места в первой четвёрке. Чемпионами страны стала сборная Пяхклимяэской гимназии, одержавшая 6 матчевых побед при одной ничьей и набравшей в итоге 22, 5 очка из 28. За команду –победительницу играли в порядке досок: Денис Андрияшкин, Алексей Ганюков, Арина Полуэктова, Марк Лазоев.

Алексей Ганюков, Арина Полуэктова, Денис Андрияшкин, Марк Лазоев, Нарвская Пяхклимяэская гимназия. Фото Елены Полуэктовой.

Теперь можно планировать на май 2017 года участие чемпионов Эстонии в традиционных международных соревнованиях школьных коллективов «Белая ладья» в российском г. Сочи.

Обладателями серебряных наград стала сборная Нарвского Языкового лицея: Владислав Протасов, Денис Мышковский, Роберт Родин и Дмитрий Маслов. У вице-чемпионов 5 побед, по одной ничьей и поражению, всего 21,5 очков.

При дележе 3-4 мест не повезло команде государственной Ваналиннаской школы, по дополнительным показателям она остались за чертой призёров. Но стоит отметить дебютантов подобных соревнований: Артура Рикаса, Арсения Никитина, Юлию Бусел и Павла Брюзгина – они сумели ещё на городском этапе оттеснить на четвёртое место сильную сборную Нарвской Кесклиннаской гимназии. И в Тарту доказали, что это не случайность.

В турнире старших, 7-12 классов, доминировали столичные команды, укомплектованные сильнейшими молодыми шахматистами Эстонии. Нарвская Кесклиннаская гимназия в общем зачете на 4 месте, а команда Нарвского Языкового лицея – на 6 месте среди 10 участвовавших команд.

По материалам СК Малетяхт
Леонид Пелешев

Фото Елены Полуэктовой.

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