Бланки дадут в клинике, а скоро не потребуется и этого

Нарвитяне, успевшие уже в новом году полечить зубы и желающие получить причитающуюся им законную компенсацию, столкнулись с неожиданным препятствием. Придя, как обычно, на почту, чтобы взять там бланк, они увидели объявление на эстонском языке, информирующее, что с 1 января 2017 года на почте бланков для заполнения больше нет. То же объявление советовало обратиться к социальным работникам органов местного самоуправления или позвонить по инфотелефону Больничной кассы.

В департаменте ничего не знали

Естественно, нарвитяне отправились в Социальный департамент. Однако сотрудники департамента ничего не знали о переменах и не были готовы оказать помощь в получении бланков, а также их заполнении.

– С 1 января 2017 года прекратил действие договор между Haigekassa и Eesti Post. Не посчитав необходимым известить городские власти об изменениях, Haigekassa просто разместила объявление о том, что помощь можно получить у нас. Мы считаем, что это неправильно, когда за нас решают, какую работу мы должны выполнять. Я против того, чтобы пожилые люди оставались без помощи, но перекладывать свои обязанности на чужие плечи – это довольно странно. В наш бюджет не заложены расходы на распечатку бланков и консультации по заполнению, это рабочее время наших специалистов. К тому же, у них нет и соответствующих знаний, чтобы давать консультации. А ведь правом на возврат денег обладают, в основном, пенсионеры, для которых самостоятельно распечатать бланк с сайта Больничной кассы и заполнить может быть довольно затруднительным. Подобное положение недопустимо, особенно в таком большом городе, как у нас, – пояснила ситуацию журналистам вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Пацановская.

Нарве нужен пункт обслуживания клиентов Haigekassa

По мнению вице-мэра, ненормально, что третий по величине город в Эстонии остаётся без информации и помощи. Заметим, что пункты обслуживания клиентов Больничной кассы можно найти только в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви. Проблема с бланками наглядно продемонстрировала необходимость такого пункта и в Нарве. В связи с возникшей проблемой нарвские власти обращались и в Министерство социальных дел, и в Больничную кассу. Было сделано, в частности, предложение о предоставлении бесплатного городского помещения для специалистов, которые хотя бы 1-2 раза в месяц приезжали в город и давали консультации относительно заполнения бланков на компенсацию расходов, а также по другим вопросам. Но, к сожалению, Больничная касса на это не пошла.

Бланки можно получить в Зубной поликлинике

По словам Татьяны Пацановской, ещё в понедельник днём информация была неопределённой, ждали какого-то внятного решения со стороны госструктур. И только во второй половине дня пришло сообщение, которое прояснило, каким образом нарвитяне смогут получить возможность осуществить свои права.

Сообщение от Eesti Haigekassa поясняет:

«В городе Нарва Больничная касса распространяет бланки на компенсацию лечения зубов и протезирования в Нарвской зубной клинике по адресу Вестервалли, 25. В ходатайстве следует написать своё имя, личный код, адрес, номер телефона, номер счёта, на который будут переведены деньги. Бланк необходимо подписать и приложить к нему счёт от врача, подтверждающий услугу по лечению зубов. Затем бланк и счёт необходимо переслать на адрес Больничной кассы Lastekodu 48, Tallinn 10144 или на электронный адрес info@haigekassa.ee. С 1 июля 2017 г. в отношении возмещения лечения зубов начнёт действовать новый порядок, согласно которому человеку больше не надо будет самому ходатайствовать о возмещении расходов. Все расчёты будут проходить между врачом и Больничной кассой в момент оплаты. Помощь и информацию можно получить в пунктах обслуживания клиентов или позвонив по инфотелефону 6696630».

Софья Боборенко