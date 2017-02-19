Эстонские классики приезжают в гости к нарвским школьникам

Живое общение с известными эстонскими поэтами, писателями, переводчиками – один из бонусов республиканского конкурса художественного перевода. Его вот уже шестой год подряд организуют в Нарве для русских школьников преподаватель русского языка Ваналиннаской государственной гимназии Наталья Буйницкая и ее коллеги.

Так, неделю назад в Нарве побывал поэт Пауль-Ээрик Руммо и почти полтора часа беседовал со старшеклассниками: рассказывал им о проблемах, возникающих при переводе стихов с одного языка на другой, аплодировал наиболее удачному переводу на русский язык одного из своих стихотворений, вместе с залом смеялся над «ляпами», допущенными в конкурсных заданиях. Например, как только не переводили юные дарования ныне упраздненную в правительстве должность «министр народонаселения» – пост, который Руммо занимал в 2003-2007 годах: и «министр Эстонии», и «министр эстонского народа», и «народный министр» и даже… «министр финансов». «Последнее мне больше всего понравилось», – с улыбкой отметила Наталья Буйницкая. «И мне тоже!» – засмеялся Руммо.

Вернувшись в Таллинн, поэт написал организаторам конкурса теплое письмо: рассказал, что разместил на своей странице в фейсбуке пост о нарвском конкурсе, который быстро набрал 150 откликов и заинтересовал эстонских журналистов.

Нарвский конкурс художественного перевода состоит из трех частей: синхронный перевод, перевод небольшого стихотворения или поэтического отрывка с законченным сюжетом, и перевод отрывка прозы.

На всю работу дается два часа. Художественный перевод – сложное искусство, но участники конкурса, с которыми мы побеседовали, рассказали, что каждый год с нетерпением ждут его и испытывают настоящий драйв, пытаясь выполнить конкурсные задания. Как возник и развивался этот необычный конкурс? Об этом беседуем с Натальей Буйницкой.

– Принято считать, что Нарва живет в изоляции от остальной Эстонии, но ваш конкурс школьникам доказывает обратное: известные эстонские литературные деятели, такие, как Пауль-Ээрик Руммо, профессор-японист Рейн Рауд или переведенный на все европейские языки «живой классик» и автор сценария культового фильма «Последняя реликвия» 80-летний Арво Валтон запросто садятся на автобус и приезжают в Нарву, чтобы встретиться с русскими школьниками, послушать их переводы и поговорить о жизни. Как родилась идея приглашать в Нарву таких замечательных гостей?

– Она родилась спонтанно в ходе первого конкурса, когда в качестве заданий для перевода были выбраны стихи и отрывки из сказки «Муфта, Полботинка и Моховая борода» Эно Рауда, а также стихи его сына, писателя, профессора культурологии и японистики Рейна Рауда.

Мы понимали, что сразу объявить результаты конкурса не получится: на проверку и оценивание работ уйдет не меньше недели. А что потом? Просто собрать ребят и объявить победителей – скучно… Кто-то из нас предложил: давайте попробуем пригласить на церемонию награждения Рейна Рауда. И, представьте себе, хотя никого из нас он не знал, он откликнулся на наше письмо, с удовольствием приехал, и встреча оказалось интересной и для наших конкурсантов, и для самого профессора.

В том первом конкурсе победила моя ученица Аня Назарова: она талантливая девочка, сама пишет стихи. Рейн Рауд сказал, что Анин перевод его стихотворения – лучший из всех, что он знает, точно передающий и смысл, и размер, и стиль, и настроение автора. Позже этот перевод был даже опубликован в журнале «Таллинн».

Теперь у нас этой частью мероприятия – приглашением гостей – занимается наша коллега, преподаватель эстонского языка Ваналиннаской государственной школы Юлия Симсон: обычно она связывается с ними через фейсбук и другие социальные сети. С Паулем-Ээриком Руммо Юлия связалась через его дочь, которая была ее преподавательницей в Тартуском университете.

– Постоянные участники конкурса из Нарвы и Кохтла-Ярве рассказали нашему изданию, что им надолго запомнилась встреча с Арво Валтоном в прошлом году…

– Да, мы решили конкурс посвятить его 80-летнему юбилею и, конечно, написали ему письмо, но никак не ожидали, что он захочет приехать лично. Рассчитывали на письменное поздравление от него участникам конкурса, самое большее – на общение по скайпу.

А он написал, что с удовольствием приедет, попросил только встретить его у автобуса. И, действительно, всех покорил, мгновенно создал в зале непринужденную, дружескую атмосферу. Он рассказывал ребятам не только о литературе, но и о своей непростой, богатой событиями жизни, о своих шестерых детях. И сам немало вопросов детям задавал. Ироничный, мудрый человек, большой писатель – разумеется, эта встреча на всех нас, не только на детей, но и на взрослых, произвела большое впечатление.

– А с чего вообще все началось, как возник конкурс?

– Началось все с того, что мы в нашем городском объединении учителей-русистов искали новые формы работы с детьми – то, чем сейчас занимается вся современная школа. Возникла мысль о хорошем интеграционном проекте – конкурсе художественного перевода, над которым мы бы могли работать вместе с нашими коллегами, эстонскими филологами.

Поручили это дело мне и преподавателю русского языка Нарвского языкового лицея Светлане Панфиленок. Мы сразу отвергли перевод больших текстов, рассказов – работающим учителям просто не под силу справиться с проверкой и оценкой таких объемных вещей. Кроме того, хотелось, чтобы конкурс ни в коем случае не был нудным.

Решили, что нужно брать небольшое, но законченное произведение или отрывок, при этом обязательно интересный: непростой, но посильный для перевода. И вот каждый год с сентября по декабрь я занимаюсь тем, что подбираю тексты для конкурса. Один год мы выбираем произведения ныне живущего автора, другой – эстонского классика.

Сразу у меня возникла мысль, что было бы неплохо включить в конкурс и синхронный перевод. Это первая часть конкурса: 4-5 предложений читаются только один раз, и участники должны успеть записать их перевод.

– Для нарвских школьников синхронный перевод – наверняка серьезная проблема?

– В первые годы у нас эту часть задания некоторым школьникам вообще не удавалось выполнить – при том, что участвуют в конкурсе, как правило, хорошие ученики. На этот раз все участники справились с заданием, перевели толково, грамотно. Причем одинаково хорошо справились и ученики 8-9, и 10-11 классов ( конкурс проводится в двух возрастных категориях – ред.) Забавные ляпы, конечно, были, они бывают всегда, я их выписываю и читаю детям. Это тоже теперь одна из традиций конкурса.

Причем ляпы обычно связаны с недостаточным знанием именно своего, родного языка. Вот пример. Предложение «Пахло увядшей картофельной ботвой» кто-то переводит так: «Пахло увядшими картофельными всходами». Или: «Пахло сырой картошкой». Если само слово «ботва» ученик на русском не знает, то он и не сможет в словаре из разных вариантов перевода выбрать нужный.

– То есть чтобы хорошо переводить с эстонского языка на русский, свой родной язык тоже нужно хорошо знать?

– Это одна из главных задач конкурса – совершенствование русского языка: при проверке работ мы оцениваем правильность и законченность предложений, отсутствие ляпов.

– Над ляпами весело смеются все участники конкурса, в том числе и те, кто их совершал. Одна из нынешних победительниц назвала эти ошибки «нелепыми, но милыми». То есть после церемонии награждения никто не уходит расстроенным?

– Это действительно такой конкурс, где важна не победа, а участие. У нас ежегодно около сорока участников, причем более половины ребят участвуют в конкурсе постоянно, все четыре года, и с каждым годом они переводят задания все лучше и лучше.

Гости нарвского конкурса художественного перевода

Рейн Рауд, писатель, профессор японистики и культурологии

Илона Мартсон, писатель и переводчик, главный редактор детского журнала «Тяхеке»

Нелли Абашина-Мельц, переводчик, редактор журнала «Таллинн»

Марина Тервонен, поэт и переводчик

Арво Валтон, писатель и сценарист

Пауль-Ээрик Руммо, поэт

Наталья Буйницкая

Родилась в Нарве, закончила школу номер 10 (сейчас – школа Паю).

После школы сразу поступила на философский факультет Тартуского университета и закончила его в 1992 году, получив специальность «учитель русского языка и литературы».

В 1992 году начала работать учителем в школе номер 10, семь лет назад перешла в Ваналиннаскую государственную школу, где и трудится по сей день.

Является одним из постоянных организаторов Пушкинского бала гимназистов, ее ученики принимают участие в конкурсе художественного перевода, в конкурсе ораторского искусства, в конкурсе чтецов «Рождественская звезда», и других.

Замужем, дочь закончила Тартуский университет и работает инфосекретарем в мэрии.